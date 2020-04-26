本周約140家美企派成績表　Apple上季收入料跌逾7%

本周有多達約140家標指成分股公司公布季度業績，包括亞馬遜、蘋果公司(Apple Inc.)、Facebook(Fb)、微軟和波音公司，揭示疫情對不同企業的初步業績影響，亦預料會有更多企業因應前景不明朗而撤回盈利預測。

Apple早於2月份預警，3月底止季度無法達到該公司原本預期介乎630億至670億美元的收入目標。現時，市場預期Apple上季收入534.4億美元，較去年同期減少7.9%，每股盈利料為2.1美元，這個預測數字於過去30日下跌7.9%，相比去年同期則大跌14.6%。

由於內地爆發疫情嚴重影響供應鏈，作為Apple最大收入來源的iPhone銷售上季表現料呆滯。雖然內地已復工，但由於全球各地均實施限制措施，令Apple面對需求大減的挑戰。市場預期，上季來自iPhone的銷售收入為259.5億美元，較去年同期減少16.4%。

反觀，疫情下人們減少外出，增加網購，更可能意味消費者習慣出現永久轉變，料令亞馬遜受惠。分析員預期，亞馬遜本周公布的首季收入約730億美元，這個預測數字於過去一季上升2.1%，並給予亞馬遜平均目標價2,479美元，較去年底升約300美元。

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