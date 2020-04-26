新冠肺炎：越南白米ATM　助失業人士渡難關

新冠肺炎下，各國政府為了防疫，紛紛宣布封鎖和限制措施，經濟受衝擊之餘，許多人更因此失業或停工，生活也可能出現問題。在越南胡志明市就有企業家發明了一種可以分發白米的自動櫃員機(ATM)，免費幫助失業人士渡過是次危機。

當地企業家Hoang Tuan Anh本月較早前推出一種可以分發白米的半自動機器，民眾可每日兩次前往領取每袋約1.5公斤的白米，排隊的人需要遵守社交距離。在白米ATM的背後，是設於高處的穀倉，白米便經過塑膠管輸送到人們手中。當前來領米的人按下白米ATM的按扭，工作人員就會在手機App接收到指示，於是放出白米。

自白米ATM於4月6日投入服務，其他商家和慈善家紛紛仿倣，並於國內其他商業樞紐和城市設立這類機器。據越南政府表示，當地有約500萬名人因疫情被裁員或停工。

雖然Hoang Tuan Anh本身經營的業務亦受到疫情打擊，但他在接受當地傳媒採訪時表示，希望在胡志明市設立100部白米ATM，並計劃在越南疫情減退後，繼續維持白米ATM的服務多兩個月。

然而越南政府早前為確保糧食供應，對食米進行出口管制，估計有30噸食米囤積在港口，恐因此「放到變壞」，反映在疫情下囤積糧食，可能反而提高糧食危機風險。

報道指出，越南上月底宣布限制食米對外出口量，影響超過100家越南貿易商，雖然目前已重新開放一些貿易，但數十萬噸的食米在港口放到變質。

越南政府在3月24日限制食米海外出口，在4月時再度開放40萬噸出口配額。據當地消息透露，開放登記不到3個小時，出口配額就已爆滿。越南糧食協會成員Pham Thai Binh指出，由於許多貿易商無法登記，估計有30萬噸的食米仍滯留在港口。

越南最大食米出口商Duong Vu創辦人Nguyen Quang Hoa指出，只能眼白白看着囤積在港口的500貨櫃箱糯米，在1個月內逐漸變壞。他擔心若不趕快交付這1.25萬噸米，屆時中國客戶可能會拒收，而他的公司將被迫拖欠1,300萬美元(約1億港元)銀行貸款，直言公司瀕臨破產邊緣。

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