【專家點評】黃紹基：消費券有助經濟復甦

中國在爆發新冠肺炎疫情後，為恢復經濟推出大量措施，放寬銀根、減低稅費，為提振內需市場，更降低部分商品關稅、消費稅。地方政府推出消費券，以鼓勵消費去推動經濟，包括大灣區多個城市在內相繼發出數以十億元計的電子消費券，除了用於消費外，還可入油、景點入場等，初步反應令人鼓舞。

消費券不是新事物，十年前金融海嘯爆發後，內地及台灣都透過發行消費券，推動經濟齒輪。內地是由地方政府發行，省市各自發行形式不同。台灣則是由政府發行，每位公民達六千台幣，在六個月內於當地消費，可轉手使用，甚至支付車資和員工薪金，就如同短期貨幣，最終可向指定銀行換回等額現金。當時有研究指，發行消費券成功推動GDP約1個百分點。

近日香港也有聲音建議政府派消費券，去提振疫情過後的消費市場，以達到保企業的同時保就業，而且低收入家庭也可用於購買生活必需品，達到紓困效果。可惜，政府一如既往的以籌備時間長和行政費用高等理由否決。

本港新一份財政預算案推出向18歲永久居民派錢一萬元，受大多市民歡迎之餘，也有意見認為這筆約710億元的款項未必會投入經濟鏈，部分會被儲蓄起來，或投向非消費行業，對一潭死水的消費市場未必有裨益。

由於消費券必須用於消費，加上有時限，如果發行10億元，這筆錢就會在市場中滾動，若果商界能夠配合，就可以將雪球滾得更大，對復甦經濟有更大助力。

從國際疫情，可預見今年國際旅遊大減，對於依賴遊客的旅遊業、零售和運輸等來說是致命。故此，希望政府可以再度考慮發行消費券，作為第三輪的防疫抗疫基金內容之一；利用誘因，鼓勵各行各業去創造吸引消費券的配合行為，提升消費動力，例如商界也可發行只供本地使用的消費券，而發行額可按企業過去的營業額設定比例上限，發出的額度可以申請稅務豁免等。

此舉，即使是現時基金未能覆蓋的行業，也可各自謀劃吸引消費券的招數，相信可以為社會帶來更多動力。

香港珠石玉器金銀首飾業商會理事長 黃紹基

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