東方日報B1：強積金月內彈3%　難填氹

4月環球股市輕微喘定，令強積金資產連跌三個月後終微彈2.9%。據晨星(亞洲)截至4月22日數據，打工仔本月強積金平均賺近一萬元，但仍未收復首季失地。首四個月強積金跌8.32%，即打工仔平均仍蝕近三萬元。「五窮月」逼近，專家提醒市況未穩定，接近退休年紀的僱員應持有保守或貨幣基金鎖定利潤。

若按截至去年12月底止強積金資產總值近9,694億元計算(未計入其後新供款)，首4個月每名打工仔(計及僱員及自僱人士數目)帳面蝕28,331元，4月份則平均每名打工仔帳面微賺9,875元。其中表現最好的強積金組別依次為其他股票升8.25%；美國股票升7.68%，以及亞洲股票(不包括日本)升6.10%。港股亦微升2.78%。

惟上述反彈最強的組別首四個月表現仍錄雙位數跌幅。其他股票跌近10%；美國股票跌13.65%；亞洲股票(不包括日本)跌13.65%，港股也跌12.72%。

至於首4個月跌幅最大的組別為歐洲股票跌23.33%；亞太區股票(不包括日本)跌18.90%；日本股票跌17.41%。

永明資產管理首席投資策略師雷志海指，因疫情蔓延全球，對各地經濟的衝擊較預期嚴重，所以各國主要央行及政府都大刀闊斧推出刺激經濟方案，而不同國家的疫情爆發時序不同，料刺激方案接踵而來，中、港、美股市有望見底。他建議未接近退休年齡的打工仔應逐步將資金由保守基金及債券基金調至股市。

港股方面，他指，估值相對平，適合將已有結餘投資在內。美股方面，因其過去1月反彈不少，估值明顯未有港股般吸引，但其仍有增長潛力，所以適合把未來供款投資在內，以作進取型部署。

他認為，恒指及標指分別於22,000點及2,400點水平有支持。亞洲股票方面，他料中長線會跑出，因疫情加快中國工廠遷移，亞洲地區將取替中國成為世界工廠。

他提醒，如果打工仔尚餘十多年才退休，不妨將資金分五次入市直至All-in股票。即使看錯市，仍有足夠時間持貨至下一升浪來臨再轉倉。相反，如果打工仔即將退休，強積金投資不宜太進取，宜繼續停泊在保守基金及債券基金。

高富金融集團常務董事謝禮健稱，面對環球經濟停擺，疫情尚未受控，較進取的投資者也應將資金暫泊在貨幣基金，靜待入市最好時機才出擊。

至於投資風險胃納一般的打工仔，他則提議將一半資金買入環球債券，其餘則分散在貨幣及股票基金。在央行大水猛灌之際，市場流動性風險，以及投資級別的環球債券違約風險都會大幅減低。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量一手及二手盤源；移民服務，投資經營簽證，日本租務管理，一條龍服務！

立即查詢：6810 2200