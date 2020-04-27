【專家點評】中國債券避險之選

新冠肺炎疫情令環球實質經濟轉弱，各國央行已推出刺激措施，致力維持經濟增長。回顧年初至今主要債市的表現，中國是錄得正回報的固定收益市場之一，防守力較高，成為資金停泊的首選，但面對違約率上升，投資者宜小心選擇。

截至3月25日，中國政府及企業債券年度化標準差為5.3%，反映其波幅與其他環球債市相比屬最低水平，在前景未明的環境下可發揮避險資產的價值。同樣地，期內中國債券與其他主要債市的相關度也偏低，與美國和歐洲債券的相關度為接近過去十年的平均水平。

我們預料，中國很大機會加推貨幣和財政措施，以推動經濟復甦進程，可以展望新注入的流動資金，將主要流向優質國有企業和地方政府融資平台。評級較低的國有企業或地方政府融資平台及民營企業(即在岸評級為AA級或以下)可能將面對更沉重的流動資金壓力，違約率或會因而上升。

最後，整體來說，相對其他已發展債市，中國政府債市仍然具有吸引力，其收益優勢有望一直維持。長遠而言，隨着中國債券逐步納入指數，將會有助吸引更多資金持續流入，我們預計市場對中國債券的需求將會持續增長。

宏利投資管理定息產品高級組合經理 陳珮珊

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