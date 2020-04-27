【專家點評】沈振盈：後市靜待兩會召開

過去一周港股反覆上落，由於受到油價急跌所影響，恒指周三一度跌穿23,500點水平，惟低位的支持力不俗，收市重上23,800點之上。

由於期指結算期近，上周三至上周五，指數趨於窄幅上落，徘徊於23,800至24,200區間內上落。明日期指結算，估計大市可在24,000點水平結算。

至於大市後向，有數項因素需要關注及考慮，包括：美國疫情的進展、地緣政治危機的發酵程度、全球經濟活動的恢復情況等。暫時來說，筆者對上述因素仍然覺得樂觀，港股有能力在未來兩個月，繼續向上挑戰27,000至28,000點水平。

從玄學角度分析，下周只得三個交易日，港股市況，相信仍會是處於上落巿的局面，靜待召開兩會的確實日期。

本周每日的股巿走勢預測：周一(庚子日)為天干屬金地支屬水，金生水之局，先升後回。周二(辛丑日)為天干屬金地支屬土，土生金之局，反覆偏好。周三(壬寅日)為天干屬水地支屬木，水生木之局，走勢向淡。周四(癸卯日)及周五(甲辰日)假期休市。

訊匯證券行政總裁 沈振盈(作者為註冊持牌人士)

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