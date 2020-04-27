【專家點評】陳政深：生科股獲資金追捧
2020年04月27日 07:15
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港股上周表現回軟，更失守24,200點的中線支持位置，預期短線以23,800點為支持水平，一旦失守，下一支持為23,000點。
目前資金暫未太過留戀藍籌及大型股份，理由是經濟前景疲弱，公司業績難覓可供憧憬之處，而股份現時上升的動力，只有來自投資者的憧憬，畢竟恐慌情緒日漸退卻，資金會漸漸回流股市。
至於短線方面，半新股及新股仍是焦點，新股炒供求，只要有成交，「球來球往」之下仍有動力，上周四及周五上市的康方生物(09926)及新威工程(08616)便是例子。另外，生物科技股份亦見資金流入，因為此類股份多數未有盈利，股價上升的動力來自憧憬，而憧憬來自其藥物的研發進度，故在回吐過後，預料仍具爆發力。
至於中線選股方面，始終需要回歸基本因素。葉氏化工(00408)主要從事製造及買賣溶劑、塗料、油墨及潤滑油，公司去年業務表現理想，以及出售上海物業，純利按年增長47.7%，至2.73億元。
技術上，公司股價在2.2元以上已見支持，四月初至今橫行已久，在市場或會傾向尋找具基本因素，以及估值理想的情況下，股份隨時出現突破，首個阻力為2.6元，中線升穿可再加注，止蝕位於2元。
艾德證券期貨聯席董事 陳政深(筆者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益)
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