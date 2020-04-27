【專家點評】陳政深：生科股獲資金追捧

港股上周表現回軟，更失守24,200點的中線支持位置，預期短線以23,800點為支持水平，一旦失守，下一支持為23,000點。

目前資金暫未太過留戀藍籌及大型股份，理由是經濟前景疲弱，公司業績難覓可供憧憬之處，而股份現時上升的動力，只有來自投資者的憧憬，畢竟恐慌情緒日漸退卻，資金會漸漸回流股市。

技術上，公司股價在2.2元以上已見支持，四月初至今橫行已久，在市場或會傾向尋找具基本因素，以及估值理想的情況下，股份隨時出現突破，首個阻力為2.6元，中線升穿可再加注，止蝕位於2元。

艾德證券期貨聯席董事 陳政深(筆者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益)

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