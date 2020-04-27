【專家點評】周樂樂：避險情緒濃　關注新基建及消費

過去一周，A股三大指數依然窄幅震盪。最近每當美股市場大漲，次日A股多數高開低走。當美股市場弱勢，A股反而較為抗跌。A股與國際股市的走勢較為分化。目前A股成交量依然保持在萬億以下，沒有新資金進場的情況下，A股很難出現大行情。

這段時間仍然是存量資金在場內輪番炒作，各種概念板塊此起彼伏，蹺蹺板效應明顯。此前輪流拉升的人造肉、數字貨幣、基因概念等板塊紛紛回落。有一則消息特別值得注意，監管層叫停熱門ETF的申報，其中包括年初大熱的半導體、5G以及新能源汽車等基金。有第三方機構收到窗口指導。因此，這些熱門板塊短期內可能會受到不少影響。此外，本周陸續有企業發出年報和一季報，由於疫情導致經濟停擺，一季報的業績不確定性較大，機構避險情緒較重。在流動性不足和避險需求之下，業績穩定的消費和醫療板塊再次成為機構資金的避風港，目前資金抱團消費的情況日益嚴重。

國外市場方面，美國勞工部最新數據顯示，新申請失業救濟的人數總計達到442.7萬，結合之前數據，過去五周內，申請失業救濟的美國人數量達到了2,645萬。美國國會眾議院亦投票通過了一項總額4,840億美元的一攬子救助計劃，目的是為由於新冠病毒危機受創的小企業和醫院提供支持，並擴大病毒檢測範圍，以便為重啟經濟做好準備。一旦簽署正式立法，將使得聯邦政府通過四項法案提供的救助資金總額達到史無前例的近3萬億美元。自3月23日創下新型冠狀病毒危機低點以來，美股主要指數出現了大規模反彈。在美國政府及時大幅放水和推出刺激經濟的措施之下，道指、標普500指數和納斯達克指數都反彈了20%以上。

但備受關注的疫苗為美股走勢再添不利因素。4月23日世衞組織意外公布文件稱，吉利德公司的藥物瑞德西韋並沒有改善新冠肺炎患者的病情，也沒有減少新冠病毒病原體在其血液中的存在，導緻美股短暫暴跌，亦給疫情籠罩下的恐慌再次加碼。另一影響市場情緒的大事是5月紐約期油暴跌至-37美元，反映了原油供給過剩和庫存空間不足的雙重問題，油價下挫繼續給美股帶來不少衝擊。美元流動性繼續保持寬鬆，甚至導致港元觸及7.75強方兌換保證水平，此迹像有可能證明部分國際資金通過香港市場進入內地股市購買資產，內地資產吸引力依然可觀。

投資策略來看，當前階段A股市場估值略偏低，配置方面建議關注：第一，作為逆周期調節政策抓手的純內需板塊，包括新老基建(建築、建材、機械、5G)、汽車，尤其是部分基建板塊估值仍在底部，但訂單可見性高，值得進一步關注；第二，在海外經濟衰退影響下，經濟增速反彈的幅度還存在變數，醫藥、食品飲料等必需消費品基本面更具確定性，但由於此類股份已錄得不少漲幅，因此謹慎高追，只能逢低吸納；第三，當下高股息板塊股息率與無風險利率差值較大，建議低風險偏好投資者關注高股息標的。

勝利證券副首席運營官 周樂樂

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