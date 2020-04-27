【市前重點睇】道指期貨偏軟　紐油受制17美元

2020年04月27日 07:41
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    美匯指數高企100.27；離岸人民幣(CNH)反覆見7.0872；港匯報7.7507；美元兌日圓徘徊於107.51；歐元見1.0816；英鎊企1.2365。金價曾升至1,729美元。布油企穩於21美元；紐油受制於17美元關。道指期貨跌逾60點。日本央行今日(27日)舉行貨幣政策會議，市場料討論無限量購買國債。
    ●本周約140家美企派成績表，Apple上季收入料跌逾7%。https://bit.ly/3eMoaJU
    ●美股上周五(24日)上漲。道指收報23,775點，升260點或1.11%，連升3日；標指收報2,836點，升38點或1.39%；納指收報8,634點，升139點或1.65%。全周計，道指、標指、納指各跌1.93%、1.32%、0.18%。https://bit.ly/3eXyYoS
    ●港股ADR指數上周五做好，按比例計算，收報23,934點，升103點或0.43%。https://bit.ly/2xakNeQ
    ●港股夜期上周五收報23,978點，升144點，高水147點，成交15,933張。
    ●【全球攬炒】
    -美國國會預算辦公室(CBO)：料次季GDP萎縮近40%。https://bit.ly/3cUf2kz
    -英3月零售暴瀉5.1%，24年最慘！https://bit.ly/2VGsGlR
    -德失業人口恐達300萬，次季GDP勁縮14.6%。https://bit.ly/3cOaPz2
    -俄減息0.5厘，料今年經濟萎縮6%。
    ●【油價見負】
    -傳沙特阿拉伯本周提前減產。https://bit.ly/359pwtU
    -傳中行不追繳原油寶保證金，最終處理待定。https://bit.ly/3eRuUWZ
    ●國際油價上周五回升，但全星期仍錄得顯著跌幅。紐約6月期油收報每桶16.94美元，升0.44美元或2.66%，全周累跌約32%，以6月合約計是有紀錄以來最大單周跌幅。布蘭特6月期油收報每桶21.44美元，升0.11美元或0.52%，全周累跌23.7%。https://bit.ly/2zvYZet
    ●紐約期金上周五收報每安士1,735.6美元，跌9.8美元或0.6%。全星期計，紐約期金累升約2.2%。在過去5周已經有4周錄得升幅。https://bit.ly/2VZKLu7
    ●歐洲股市上周五收市向下，英國富時100指數收報5,752點，跌74點或1.28%；法國CAC指數收報4,393點，跌57點或1.3%；德國DAX指數收報10,336點，跌177點或1.69%。https://bit.ly/2VG4eAR
    ●美國10年期國債孳息率跌0.07點子，報0.6008厘。
    ●華爾街之狼：現時不會買股票，標指估值難接受！https://bit.ly/2KDEjU4
    ●波音棄購Embraer引風波，被指「捏造虛假聲明」。
    ●亞馬遜在法國上訴失敗，被暫停派送非必需品。
    ●禁聚令影響一手推盤，月內暫錄600刁勁縮30%。https://bit.ly/3cPbtMB
    ●年內積金人均仍蝕近三萬蚊，專家教趁反彈轉倉。https://bit.ly/3bFhJX3
    ●金管局年報：首季整體貸款增2.8%。
    ●陳茂波：香港在雙重打擊下，未見大規模資金流走。
    ●滙豐：公布2020年全年業績或之前重新檢討派息政策。https://bit.ly/2KyEhNt
    ●東亞小股東轟業務衰到貼地，促管理層減薪。
    ●「保就業」計劃宣布後，業界指強積金帳戶查詢未見增多。https://bit.ly/2SdH7M6
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