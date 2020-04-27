【市前重點睇】道指期貨偏軟　紐油受制17美元

美匯指數高企100.27；離岸人民幣(CNH)反覆見7.0872；港匯報7.7507；美元兌日圓徘徊於107.51；歐元見1.0816；英鎊企1.2365。金價曾升至1,729美元。布油企穩於21美元；紐油受制於17美元關。道指期貨跌逾60點。日本央行今日(27日)舉行貨幣政策會議，市場料討論無限量購買國債。

●港股夜期上周五收報23,978點，升144點，高水147點，成交15,933張。

●【全球攬炒】

-俄減息0.5厘，料今年經濟萎縮6%。

●【油價見負】

●美國10年期國債孳息率跌0.07點子，報0.6008厘。

●波音棄購Embraer引風波，被指「捏造虛假聲明」。

●亞馬遜在法國上訴失敗，被暫停派送非必需品。

●金管局年報：首季整體貸款增2.8%。

●陳茂波：香港在雙重打擊下，未見大規模資金流走。

●東亞小股東轟業務衰到貼地，促管理層減薪。

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