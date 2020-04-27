【股民熱話】港股後市得定唔得？好快有答案…

本周四(30日)是香港佛誕假期，翌日就係五一勞動節，而內地亦會在5月1至5月5日假期休市。到底被視為最先走出疫情的中國經濟，嚟緊會唔會有第二波疫情，抑或可以全面展開經濟復甦，五一呢個長假期，預計會空群而出旅遊消費的中國居民，會否形成今年以來最熾熱的消費旺季，港股可否藉中概股發力而走出反覆格局，重展升浪，好快會有答案！

今年春節前後，內地爆發新冠肺炎疫情，多地實施禁聚甚至封村封城措施，致使中國居民都「動不得」！直至3月陸續復工，不少民工才重回城市。4月份清明假期，見到不少中國居民到景點遊覽，似乎已完全走出疫情。市場估計會有近億人口在五一長假出遊，當局已叮囑國民不要出國旅遊，換言之大家都要留在國內旅遊消費。若然呢個長假內地消費行情火熱，一則有助刺激消費市道，二則顯示內地疫情真的受控，居民真的可以復常活動。

當然，呢個長假消費行情係咪想像般咁樂觀，仍有唔少變數。當中，雖然首季大部分內地工廠復工，但由於外貿訂單大減，不少工廠都冇工開，着民工回去，不少民工都找不到工作，又或者在工作量減少下，面對每月收入大減的問題，那居民消費能力和信心是否可以如前？不無疑問。

若然呢個長假大量人流活動都未有第二波疫情，當局再加大力度推出刺激經濟方案，當然是可以少一個重大顧慮；但若然真的出現第二波，又如何？當然係大大鑊啦！所以，呢個長假，對評估中國概念而言係幾關鍵，而這對於逾六成市值來自中國企業的港股後市表現，亦甚有啟示性！股民宜密切留意發展，此前入市保持審慎，是最自保的方法。

東網財經專欄作者 帥哥

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