俄鋁首季產銷量按季齊跌
2020年04月27日 08:23
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俄鋁(00486)公布，今年第一季度，鋁產量總計94萬噸，按季減少0.9%，其中西伯利亞冶煉廠佔鋁總產量的93%。期內鋁銷量為91.4萬噸，按季減少17.4%。首季平均鋁實現價格按季下跌0.5%至每噸1,864美元。
季內全球原鋁需求下降6.4%至1,443萬噸。
今年第一季度，氧化鋁總產量按季減1.8%至201.3萬噸。公司俄羅斯營運佔氧化鋁總產量35%。鋁土礦產量按季跌11.2%至357.7萬噸。
公司指出，新冠肺炎病毒爆發，徹底改變今年市場前景。疫情在歐洲、北美、印度和俄羅斯迅速蔓延，其相關情況嚴重影響所有受疫情影響地區的經營情況，導致今年主要鋁市場基本面惡化，導致供大於求、消費需求疲弱。
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