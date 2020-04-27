【專家點評】古勝：驚見春江鴨？市場抽水潮湧現

港股即將踏入五窮月，雖然傳統智慧唔一定應驗，但最近的確出現唔少股市大冧先兆。上市公司集體抽水、大股東高位減持，尤其係原油價格跌至負值，更係聞所未聞的破天荒事件，究竟會有幾多油企、基金、銀行因此出事，損失之大只有天知道。喺火燒連環船的恐懼之下，市場信心並冇大家想像中咁堅定，隨時觸發人踩人，一如3月19日發生的不問價斬倉事件。不過，喺大冧市發生之前，又有誰可以真正估到幾時出現？唯一可以做的就係作出防範，控制入市注碼，正所謂君子不立危牆之下。

事實上，港股由3月19日低位21,139點反彈至4月17日高位24,666點，期間升逾3,500點，雖然短期升幅算唔錯，但都談唔上高位出貨，卻已經吸引唔少上市公司及大股東急不及待套現，係咪春江鴨？看官可自行判斷。

展望本周巧遇佛誕及勞動節，全周得番三個交易日，相信大市氣氛趨向淡靜。而周一將公布香港3月進出口數據，周二至周四美國將公布4月諮商會消費者信心指數、第一季GDP數據，美聯儲議息結果，還有中國4月官方製造業採購經理人指數、德國4月失業率及歐元區4月核心消費者物價指數。上述數據都與缸邊友息息相關，敬請留意。最後，老古覺得隨疫情逐步走向受控，地緣政治可能成為國際金融市場的灰犀牛，希望大家提高警覺，切莫視而不見。

東網財經專欄作者 古勝

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