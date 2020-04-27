亞洲股市：日股曾飆300點 澳股先升後跌

美股道指偏軟，亞洲主要股市個別發展。日本日經225指數高開0.7%，報19,410點，其後升幅擴大至逾330點或1.7%，高見19,595點。

日媒報道，日本央行今日(27日)將舉行貨幣政策會議，並正考慮允許無限制購買政府債券，以取代目前的80萬億日圓(約7,440億美元)的購買目標。

南韓首爾綜合指數向好，並一度升15點或0.8%，報1,897點。

南韓財長稱，當地經濟正面臨前所未有的困難。另外，外媒報道，政府於6月初公布下半年經濟政策展望時，或宣布約30萬億韓圜的第三份補充預算提案。

澳洲股市先升後回，之後最多下跌17點或0.3%，報5,283點，最新仍跌0.2%至5,289點。

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