港股飆逾400點　內銀發力　地產股有追捧

港股升幅擴至超過400點，恒生指數曾漲424點，高見24,256點；國企指數升近200點，主板成交200億港元。

重磅股合力推高大市，建設銀行及工商銀行飆2.5%及2.3%；騰訊升1.5%；友邦保險升1.8%重上70元；滙豐控股升1.7%；中國移動升1.5%。

中、港地產股有買盤，中國海外升3.6%；新世界發展升3.1%，是表現最佳兩隻藍籌。九龍倉置業升2.5%；信和置業及碧桂園升2%；長實及華潤置地升1.8%；恒基地產及新鴻基地產升1.6%。

【09:20】騰訊領漲 防守股逆市偏軟

港股開市做好，重上兩萬四關。恒生指數高開199點或0.84%，報24,030點；國企指數升93點或0.97%，報9,750點。

騰訊領漲，股價高開1.5%報412.8港元，貢獻恒指42點。阿里巴巴升0.2%；美團點評升0.9%。

其他藍籌股個別發展，申洲國際升5.1%表現最佳。重磅股中國移動、友邦保險及建設銀行高開1.1%至1.2%；滙豐控股升0.5%，合力推高大市。

資金流出防守性股份，電能實業、領展、長江基建、中電控股及港鐵逆市跌0.6%至0.7%。

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