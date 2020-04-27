【樓市響警】政府放寬高成數按揭恐爆負資產潮！

港府去年10月放寬按揭保險的樓價上限，800萬港元或以下的住宅可借樓價9成，原意是協助欠缺首期、但有供款能力的市民「上車」。然而，當時香港經濟正處下行狀況，市場憂慮放寬樓按成數，會埋下負資產爆發危機，政府亦好心做壞事，令一眾借高成數按揭的買家血本無歸！

新冠肺炎大流行，衝擊各行各業，香港企業倒閉、裁員減薪之聲不絕。不少原本有能力供樓的市民，頓變足襟見肘。申請高成數按揭的買家，供樓負擔較高，一旦樓價下跌一至兩成，便很大機會墜入負資產的深淵，物業又缺乏套現能力，變成一大負擔！

事實上，由去年10月至今，反映全港住宅樓價走勢的中原城市領先指數已回落超過3%。而根據個別屋苑的成交個案，由高位回落5%至10%的成交比比皆是。若在港府放寬樓按後入市，買家或已踏入負資產紅線。

根據金管局數據，去年第4季末香港錄得128宗負資產住宅按揭貸款個案，按季增加75宗或1.4倍。若新冠肺炎疫情持續一段時間，加長香港經濟衰退，甚至步入蕭條，樓價勢必繼續尋底，這些高成數按揭持續上升，或會製造更多負資產個案。

經絡按揭轉介研究部數據分析，自去年10月放寬按揭保險計劃的樓價上限，高成數按揭的選用比例節節上升，其中選用八至九成按揭成數比例表現突出。3月份數據顯示，有關比例佔整體18%，已連升7個月，創下2004年7月逾15年的新高，相信與納入高成數按揭的樓價上限增至最高1,000萬元有關。

事實上，根據香港按揭證券公司每月報告中的資料所見，新批出貸款宗數及金額自去年10月起亦錄得大幅增長，去年11月新批出貸款宗數及金額更分別按月急升超過75%及1倍。今年3月，新批出貸款宗數及金額更創自2010年9月後的新高，2月平均每宗貸款金額更達到520萬元，創下經絡有紀錄以來新高。

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