統計局：3月工企利潤按年跌34.9%

國家統計局公布，今年3月全國規模以上工業企業利潤按年下降34.9%，至3,706.6億元人民幣(下同)。

今年1至3月全國規模以上工業企業實現利潤總額7,814.5億元，按年下降36.7%(按可比口徑計算)，降幅較1至2月收窄1.6個百分點。

國家統計局工業司副司長張衛華解稱，隨着統籌疫情防控及經濟社會發展各項決策部署逐步落實，企業復工復產不斷加快，工業產品銷售開始回暖，企業利潤呈現一些積極變化。

他表示，3月份規模以上工業企業利潤狀況雖有改善，但受市場需求尚未完全恢復、企業產品庫存上升較多、工業品價格持續回落、成本壓力依然較大等多重因素影響，工業企業利潤跌幅仍較大，盈利形勢仍不容樂觀。

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