【大行觀點】大華繼顯：長假將至　觀望內地製造業PMI提振

大華繼顯的研究報告指出，上周國際油價歷史上首次跌至負值，不安情緒觸發環球股市獲利回吐，恒指全周累跌549點或2.3%，不過期內港股日均成交按周減少18%至954億港元，意味沽壓未算嚴重。本周港股因假期關係只有3個交易日，而南向港股通更自周二(28日)起暫停至5月6日才重啟，雖說削弱了部分參與資金，但畢竟近期市場對消息的敏感度高，故波動市況仍不能被排除。

投資者亦值得關注周四(30日)公布的4月內地製造業PMI數據，彭博綜合調查顯示，市場平均預期最新數字維持在51的擴張水平。畢竟內地是較早實施解封安排的國家，如PMI此類前瞻性經濟數據能持續改善，有望提振投資者對海外陸續進行的經濟重啟措施之預期。而在數據公布前，港股宜先守20天線(23,859點)的技術支持。

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