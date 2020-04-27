又一家！美國石油探鑽公司Diamond申破產保護

油價近期大幅波動，令美國石油業界受到龐大壓力，繼頁岩油商Whiting Petroleum後，最新又有一家石油業者倒下！

外媒報道，美國探鑽公司Diamond Offshore Drilling Inc在得州申請破產保護，並表示已聘請了重組顧問。據悉，該公司負債超過26億美元(約202.8億港元)。

報道指，隨着國際石油輸出組織(OPEC)和俄羅斯之間的價格戰，以及新冠病毒大流行病引發的石油需求急劇下降，今年對該公司服務的需求急劇惡化。截至2019年底，Diamond Offshore Drilling Inc約有2,500名員工；在墨西哥灣擁有大量業務。

本月1日，美國頁岩油商Whiting Petroleum向得州法院申請第11章破產保護，涉及36億美元債務及73億美元資產。

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