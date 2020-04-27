新冠肺炎：肉廠停產價格飆　人造肉「疫」市突圍

一場新冠肺炎疫情，為全球經濟帶來災難性的破壞，不少產業幾乎陷入停頓。然而，個別「新經濟」行業竟成為疫情受惠者，除了網購、網遊及遠程教學等，人造肉亦搭上這程順風車！

新冠肺炎大流行，多國的肉類生產及加工企業出現員工確診而被迫停工停產。日益嚴重的肉類短缺威脅，刺激人造肉製造商Beyond Meat的需求上升。該公司股價上周五升9%，收報108.78美元；全周急升了41%，創去年5月上市以來最大單周升幅。

人造肉免除了屠宰等工序，涉及的員工較少，面對疫情導致停產的風險較低。加上多家廠房關閉令供應減少，市場預期肉類售價將會上升，拉近與人造肉的價差，亦利好人造肉的銷情。

丹佛農業諮詢公司Global AgriTrends主席Brett Stuart警告，餐廳一周內或會沒有新鮮免治牛肉供應，形容情况「空前未見」。接二連三有工廠停產，肉價持續飈升，美國牛肉批發價過去一周創新高，豬肉批發價亦急升29%，是2012年以來最大單周升福。

然而，疫情導致餐廳暫停營業，對Beyond Meat的銷售構成一定打擊。在3月份的一份文件中，Beyond Meat表示，去年透過餐廳及餐飲服務渠道的收入為1.53億美元，約佔總淨銷售額的51%。

【美洲三大產肉國相繼出事】

自中國早前爆發非洲豬瘟，被迫殺死數百萬頭豬隻，豬肉價格飆升，亦為肉類市場響起警號。新冠肺炎蔓延全球，合共佔全球肉類貿易額65%的美國、加拿大及巴西等三個國家，都先後有大型廠房停產，供應短缺雪上加霜。

全球最大豬肉生產及加工商美國史密斯菲爾德較早前關閉在伊利諾伊州的一間廠房。同日還有荷美爾在明尼蘇達州的Jennie-O火雞肉廠及印第安納州一間大型豬肉屠宰場要暫時關閉，令美國喪失三分一的豬肉產能。鄰國加拿大艾伯塔省則有兩間肉類包裝工場出現大規模傳播，主因是地方政府拒絕工會要求臨時關閉廠房。

繼美國及加拿大後，疫情殺到南美洲。全球最大雞、牛肉出口商巴西JBS SA，其於南部城市Passo Fundo的肉類加工設施，有至少36名工人確診，上周五下午起關閉以進行調查。

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