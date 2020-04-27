【專家點評】麥嘉嘉：內地投資級別美元債值博

上周五公布的美國3月耐用品訂單按月下降14.4%，為紀錄第二大跌幅，預期為下降11.9%。數字反映當地宏觀經濟數據受疫情影響仍未見底。另一方面，美國聯儲局公布，截至4月22日止，資產負債表規模擴大至紀錄新高6.6萬億美元，較前一周增加2,050億美元，相等於新冠疫情危機爆發前，美國本地生產總值(GDP)約三成。聯儲局持有的國庫券金額上升1,205億美元，最新為3.9萬億美元。此舉與美國聯儲局利用其無限的購買力吸收資產以保持市場運轉有關，並且未來幾周資產負債表規模將繼續擴大。

另外，世界銀行表示，即使疫情高潮過去，石油需求也將面臨結構性變化，因為嚴格的邊境檢查、斷裂的供應鏈，以及更多的居家工作減少對運輸燃料的需求。世界銀行把2020年的平均油價預期從10月預測的每桶58美元下調至35美元。2021年原油將恢復至每桶42美元，但也低於早前預測的59美元。

資產配置方面，內房高收益債價已回升，反映內房高收益債表現的Markit iBoxx USD Asia ex-Japan China Real Estate High Yield Index由3月低位已回升。現水平較3月高位只有近5%距離。部分內房債反彈後現水平仍有吸引力，若投資者追求高收益，可留意二三線內房債，但仍以短年期為首選。另一方面，在平衡風險方面，投資者宜加入投資級別債券，包括內銀及具質素的企業，部分短年期的內地投資級別美元債的年化收益率可達2%至3%，在違約及價格風險相對較低下，可為投資組合減低波動。

申萬宏源投資顧問部主管 麥嘉嘉(作者為註冊持牌人，並無持有上述股票。)

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