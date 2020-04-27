【瑞通推介】恒指收復10天線 牛購證可吼？
2020年04月27日 10:51
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瑞通認股證牛熊證銷售部：美國總統特朗普簽署4,840億美元抗疫援助法案，另市場觀望新型肺炎治療研究進展，道指上周五(24日)收報23,775點，升260點或1.1%，連升3日。全星期計，則累跌近2%。恒指上周五收報23,831點，跌145點或0.6%，全周累跌548點或2.2%。
恒指周一(27日)回升逾400點，重上24,200點，技術上收復10天線。恒指好倉(牛證及認購權證)上周五淨流出110萬港元(下同)，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出791萬元，反映投資者於周末前減倉觀望。上周五恒指牛證街貨重貨區為收回價23,200至23,299點，而熊證街貨重貨區為收回價25,000至25,099點。
個別中資股於上周五跌幅大於指數。內房股融創上周五收跌近2%於32.4元，為表現第四差國指成分股。股份自今月上旬見37.45元高位後，呈輾轉向下走勢，先後失守10天和20天線，累挫超過13%；今早股價反彈約1%，上試33元。融創上周五錄逾1.4億元北水淨流出。上周五有73萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有19萬元淨流出。
沽壓超大市的還有石藥，股份上周五曾急挫5.4%至15.08元，其後獲買盤支撐，跌幅收窄至2.3%收市，報15.56元，仍是表現第二差的恒指和國指成分股。石藥公布，旗下石藥新諾威首季純利按年增長約29%，石藥今早先升後跌，高位升抵15.8元，其後回至15.4元之下。首個反彈阻力可留意20天線(約16元)。上周五分別有153萬3和30萬元淨流入其好倉和淡倉。
美國證交會警告投資者關注中概股的披露情況和投資風險，加上有券商料疫情為阿里巴巴帶來短期業績壓力，以及最大股東軟銀潛在減持憂慮重燃，阿里上周五失守200元關口，收跌3.1%報198元，是今月以來首度跌穿10天線。阿里今早回穩，續於200元關前爭持。上周五有逾1400萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有8萬元淨流出。
美團上周五反覆向下，以近全日低位99.2元收市，失百元關及100天線。不過，美團續處二、3月時約96至105元橫行區水平內上落，今月收市亦守10天線之上，走勢未轉弱；今早靠穩，重上「紅底」，其後續於百元關徘徊。上周五有128萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有42萬元淨流出。
瑞通相關認股證之選擇：
恒指輕微價外、中年期購(25622)，行使價25,920點，2020年10月到期，實際槓桿9倍。
石藥價外、中短期購(23524)，行使價18.28元，2020年10月到期，實際槓桿5.4倍。
石藥貼價、短期沽(28344)，行使價14.68元，2020年7月到期，實際槓桿5.4倍。
融創價外、中年期購(23529)，行使價42.23元，2020年12月到期，實際槓桿4倍。
美團輕微價外、中短期購(25766)，行使價108.1元，2020年9月到期，實際槓桿6.3倍。
美團輕微價外、中短期沽(22255)，行使價88.83元，2020年9月到期，實際槓桿：4.6倍。
阿里價外、中年期購(23626)，行使價238.8元，2020年11月到期，實際槓桿6.9倍。
阿里貼價、中短期沽(22404)，行使價198.88元，2020年10月到期，實際槓桿3.7倍。
紫金價外、中短期購(15784)，行使價3.88元，2020年8月到期，實際槓桿5.6倍。
瑞通相關牛熊證之選擇：
恒指牛證(61551)，收回價23,210點，槓桿比率21.3倍。
恒指熊證(56006)，收回價24,690點，槓桿比率31.9倍。
石藥牛證(64075)，收回價14.4元，槓桿比率7倍。
石藥熊證(54755)，收回價19元，槓桿比率3.2倍。
融創牛證(58928)，收回價31.4元，槓桿比率10.3倍。
融創熊證(62315)，收回價36.4元，槓桿比率4.8倍。
美團牛證(61936)，收回價95.6元，槓桿比率11.5倍。
美團熊證(51507)，收回價105.1元，槓桿比率11.8倍。
阿里牛證(61942)，收回價184.9元，槓桿比率10倍。
阿里熊證(54015)，收回價212.9元，槓桿比率12.7倍。
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