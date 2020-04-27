【瑞通推介】恒指收復10天線　牛購證可吼？

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國總統特朗普簽署4,840億美元抗疫援助法案，另市場觀望新型肺炎治療研究進展，道指上周五(24日)收報23,775點，升260點或1.1%，連升3日。全星期計，則累跌近2%。恒指上周五收報23,831點，跌145點或0.6%，全周累跌548點或2.2%。

恒指周一(27日)回升逾400點，重上24,200點，技術上收復10天線。恒指好倉(牛證及認購權證)上周五淨流出110萬港元(下同)，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出791萬元，反映投資者於周末前減倉觀望。上周五恒指牛證街貨重貨區為收回價23,200至23,299點，而熊證街貨重貨區為收回價25,000至25,099點。

個別中資股於上周五跌幅大於指數。內房股融創上周五收跌近2%於32.4元，為表現第四差國指成分股。股份自今月上旬見37.45元高位後，呈輾轉向下走勢，先後失守10天和20天線，累挫超過13%；今早股價反彈約1%，上試33元。融創上周五錄逾1.4億元北水淨流出。上周五有73萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有19萬元淨流出。

沽壓超大市的還有石藥，股份上周五曾急挫5.4%至15.08元，其後獲買盤支撐，跌幅收窄至2.3%收市，報15.56元，仍是表現第二差的恒指和國指成分股。石藥公布，旗下石藥新諾威首季純利按年增長約29%，石藥今早先升後跌，高位升抵15.8元，其後回至15.4元之下。首個反彈阻力可留意20天線(約16元)。上周五分別有153萬3和30萬元淨流入其好倉和淡倉。

美國證交會警告投資者關注中概股的披露情況和投資風險，加上有券商料疫情為阿里巴巴帶來短期業績壓力，以及最大股東軟銀潛在減持憂慮重燃，阿里上周五失守200元關口，收跌3.1%報198元，是今月以來首度跌穿10天線。阿里今早回穩，續於200元關前爭持。上周五有逾1400萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有8萬元淨流出。

美團上周五反覆向下，以近全日低位99.2元收市，失百元關及100天線。不過，美團續處二、3月時約96至105元橫行區水平內上落，今月收市亦守10天線之上，走勢未轉弱；今早靠穩，重上「紅底」，其後續於百元關徘徊。上周五有128萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有42萬元淨流出。

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