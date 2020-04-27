【全球攬炒】空巴CEO警告現金極速流失　可能再裁員

外媒報道，飛機製造商空中巴士(Airbus)行政總裁福里(Guillaume Faury)向13.5萬名員工發信，指公司的現金正以前所未有的速度流失，可能威脅到公司的存亡。現在必須緊急採取行動以減少現金支出，恢復財務平衡，並警告要為可能的進一步裁員做好準備。

福里提到，新冠肺炎疫情令航空公司面對危機，無法接收新飛機，因此空中巴士的交付計劃面臨挑戰，同時公司重新評估航空業的長遠前景。他補充，本月初宣布減產三分之一的計劃可能還無法反映出最壞的情況。空中巴士早前已增加流動性150億歐元，以求度過難關。

為應對新冠肺炎大流行導致的需求暴跌，另一家航空公司波音亦正在就美國的援助進行談判。且為裁員做準備，同時在尋求衡量經濟衰退的深度和復甦的速度。

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