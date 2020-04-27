新冠肺炎：傳渣打涉興隆等大客戶問題貸款超過8億美元
2020年04月27日 11:07
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財經媒體彭博報道，由於一系列公司醜聞與受到新冠肺炎疫情打擊的企業陷困同時發生，涉及渣打銀行(02888)一些大客戶的問題貸款可能超過8億美元(折合逾66億港元)。
報道引述公開文件指，近期被揭發造假的醫院營運商NMC Health，以及新加坡石油貿易商興隆貿易正接受警方調查，渣打涉及的貸款已近5億美元。此外，渣打貸款一家南非銀行的貸款亦出現部分違約的情況，料該行涉及這些大客戶的問題貸款規模或達到8.54億美元。
隨着疫情對經濟造成嚴重打擊，貸款方正準備應對企業違約和債務重組個案激增的問題。雖然，涉及相關問題企業的貸款不一定要全額撥備，惟在興隆的個案，預計包括渣打等債權銀行，每貸出1美元可能只能拿回18美仙。
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