人行行長：續實施逆周期調節　支持重點企業

中國人民銀行行長易綱在學術期刊《經濟研究》發表文章指，疫情對中國經濟的影響是暫時的，中國經濟韌性強、潛力大，高質量發展的基本面不會變化。他稱，根據形勢發展變化繼續實施好逆周期調節，應保持流動性合理充裕和貨幣信貸合理增長，同時有針對性地支持重要物資生產企業和短期受新型冠狀病毒疫情衝擊較大的企業。

疫情衝擊下，今年第一季中國經濟陷入十年來首次萎縮。易綱談到中國金融資產結構時指出，若宏觀政策刺激力度過大，可能產生通脹的風險及可能導致槓桿率過快上升。他認為，中國應使槓桿率盡量保持穩定，從而在穩增長與防風險之間實現平衡，並為經濟保持長期持續增長留出空間。

他稱，只有發展好直接融資尤其是股權融資，才能夠減少對銀行債權融資的過度依賴，從而實現在穩住槓桿率的同時，保持金融對實體經濟支持力度不減的目標。他還說，要加快推進證券發行註冊制改革，提高資本市場的透明度。

易綱又提出要管理好房地產市場風險，建立長效機制。在政策上要着力穩地價、穩房價、穩預期，加強對房地產市場融資狀況的全面監測，按照「因城施策」原則，強化對房地產金融的逆周期宏觀審慎管理。他表示，要進一步理順中央和地方財稅關係，完善地方稅體系，建立依法合規、規範透明、自我約束的地方政府債務融資機制，減少對土地財政的依賴。

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