紫金礦業曾挫8% 波格拉金礦採礦權不獲延期

紫金公布，旗下波格拉金礦的採礦權已於2019年8月到期，根據巴布亞新幾內亞國家法院判決，波格拉金礦仍可以繼續生產，直到巴新政府作出採礦權延期的決策時為止。當地政府於4月24日公布，決定不批准波格拉金礦特別採礦權延期申請，將組成國家談判團隊，就後續事宜進行協商。

紫金與巴理克黃金各持股50%之合營公司持有波格拉金礦95%權益。公司補充，波格拉金礦停產對公司黃金產量將產生較大影響，公司將加快隴南紫金等在產黃金礦山的技改建設力度，爭取今年礦產金產量與去年持平。

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