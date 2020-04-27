【期權攻略】陳偉明：小心五窮月出現

上周紐約期油破天荒暴跌至負數，加上市傳北韓領導人金正恩接受心血管疾病手術後「病危」，以及治療新冠肺炎的美國藥物「瑞德西韋」進一步的臨床試驗效果未如理想，拖累港股再度失守24,000點。

然而，美國總統特朗普正式簽署規模達4,840億美元的最新抗疫援助計劃，加上美國部分州份準備放鬆疫情的封鎖禁令，有助港股跌勢喘定，長假期前夕，估計港股仍然是在大約23,500至24,600點的窄幅徘徊格局。

市場聚焦美國聯儲局、歐洲央行及日本央行今個星期的議息會議結果，其中美國聯儲局議息結果將會於本港時間本周四(30日)凌晨時段公布，由於聯儲局已經將利息降接近零水平，市場普遍預期本周聯儲局將會維持利率在0至0.25厘不變。

隨着美國大型企業陸續公布業績，加上美國本周三將公布第一季GDP數據，預期市場開始會把焦點轉至疫情對經濟活動及企業業績帶來的影響，有機會重燃經濟因為疫情而陷入衰退的憂慮，從而拖累環球股市於五窮月的表現。

策略上，投資者並不須急於在現階段買貨，應該保留資金耐心等待港股回落至23,000點以下才重新逐步吸納股票。相反如果港股升至24,500點以上，繼續保持Covered Call策略，在持有股票正股的情況下Short Call 5月份等價期權。

耀才證券銷售及客戶服務部高級經理 陳偉明

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量一手及二手盤源；移民服務，投資經營簽證，日本租務管理，一條龍服務！

立即查詢：6810 2200