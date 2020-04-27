【高盛推介】騰訊反彈2%　輪證點部署？

騰訊上周五(24日)下跌約1.3%，周一(27日)則跟隨大市反彈，暫高見414.4港元水平，漲約2%。騰訊將於下月13日公布今年首季業績，有券商預料期內整體收入達1,034億元人民幣，按年升21%；按非通用會計準則計算的純利達256億元人民幣，按年升22%。該行給予騰訊「買入」投資評級，目標價490元。

觀察個股認股證資金流向，可見上周認購證及認沽證皆獲資金部署，5個交易日分別錄得約870萬及720萬元資金流入。此外，上周北水追捧騰訊，5個交易日共錄得約28億元經港股通淨買入。

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