【高盛推介】騰訊反彈2% 輪證點部署？
2020年04月27日 11:16
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騰訊上周五(24日)下跌約1.3%，周一(27日)則跟隨大市反彈，暫高見414.4港元水平，漲約2%。騰訊將於下月13日公布今年首季業績，有券商預料期內整體收入達1,034億元人民幣，按年升21%；按非通用會計準則計算的純利達256億元人民幣，按年升22%。該行給予騰訊「買入」投資評級，目標價490元。
觀察個股認股證資金流向，可見上周認購證及認沽證皆獲資金部署，5個交易日分別錄得約870萬及720萬元資金流入。此外，上周北水追捧騰訊，5個交易日共錄得約28億元經港股通淨買入。
觀察市場上的認購證，可見有資金留意價外證。投資者如看好，認購證方面可留意價外幅度約5%，年期約2個月的騰訊購(21869)，並可留意價外幅度約7%，年期約3個月的騰訊購(19819)。投資者如計劃部署牛證，可留意新上市的貼價騰訊牛(64628)，收回價與現價有約10.6元差距。
騰訊購(21869)，行使價431.48元，2020年07月08日到期，實際槓桿11.6倍，貼價、高槓桿。
騰訊購(19819)，行使價441元，2020年08月03日到期，實際槓桿10.7倍，較貼價、高槓桿。
騰訊牛(64628)，收回價402.18元，行使價399.68元，換股比率100，槓桿比率26.5倍，新上市貼牛。
相反，投資者如看淡，熊證方面可留意屬近熊的騰訊熊(50393)，其收回價仍高於今年高位，與現價有約10.4元差距。遠熊選擇可留意換股比率500兌1的低面值騰訊熊(68605)。投資者如計劃部署認沽證，可考慮以行使價375至410元作為篩選產品的條件。並可留意當中槓桿最突出之一的騰訊沽(20215)。
騰訊熊(50393)，收回價423.18元，行使價425.68元，換股比率100，槓桿比率29.3倍，收回價仍高於今年高位熊證。
騰訊熊(68605)，收回價430元，行使價432.5元，換股比率500，槓桿比率20.1倍，低面值遠熊。
騰訊沽(20215)，行使價375.55元，2020年06月30日到期，實際槓桿11.4倍，行使價375至410元間產品中，槓桿最高之一。
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