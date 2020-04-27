【全球救市】日央行維持利率不變　將無限量購國債

日本央行議息後公布維持基準利率於負0.1厘不變，但是進一步放寬貨幣政策，將無限量購買日本國債，以此取代目前80萬億日圓的購買目標。議息結果出爐後，日圓兌每美元由107.5水平，輕微反彈至107.34日內高位。

另外，日本央行將2020財年國內生總值(GDP)增速預測由此前的0.9%，下調至負5%至負3%，但將2021財年GDP增速預期從此前的1.1%，上調至2.8%。2020財年核心通脹預期為負0.7%至負0.3%，此前為1%；2021財年核心通脹預期為0%至0.7%，此前為1.4%；2022財年核心通脹預期為0.4%至1%。

央行表示，如果冠肺炎疫情擴散，日本經濟將需要更多刺激措施。該行又考慮為小型企業提供進一步支持措施。

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