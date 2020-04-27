港元拆息︰1個月續降至1.45厘

香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息再跌至0.84厘，呈3連跌；1星期回落至1.21厘；與樓按相關的1個月續跌至1.45厘，連跌四日；3個月續降至1.75厘。

27/4/2020

隔夜 0.84548厘

1星期 1.21250厘

2星期 1.31095厘

1個月 1.45887厘

2個月 1.65143厘

3個月 1.75357厘

6個月 1.89857厘

12個月 1.93464厘

24/4/2020

隔夜 0.91095厘

1星期 1.24810厘

2星期 1.34083厘

1個月 1.52875厘

2個月 1.67494厘

3個月 1.78625厘

6個月 1.94214厘

12個月 1.94738厘

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