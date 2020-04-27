【專家點評】管泓姿：重磅科技股業績將主導美股去向
2020年04月27日 11:30
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（Getty Images圖片）
華夏基金香港業務拓展部副總裁管泓姿表示，美國參議院4月21日以口頭表決全票通過一項4,840億美元的救助計劃，又考慮向油企提供貸款計劃，加上受惠減產消息，紐約期油連續三日上升，市場憧憬更多紓困措施，令美股三大指數上周五走高升逾1%，而蘋果股價急彈近3%是最大「升」力軍。華夏納指2倍反向的ＦＩ二華夏納一百(07522)上周共錄得新淨資金流入約1,180萬港元。顯示有投資者部署後市回調。然而華夏納指2倍正向的ＦＬ二華夏納一百(07261)在4月份累計上升幅度近15.6%。
疫情受惠股之一的視像會議軟件Zoom披露，過去三周註冊用戶人數增加5成，累計用戶數已增至3億。另外，納斯達克交易所宣布，Zoom將於本周四(30日)起納入納斯達克100指數、納斯達克100加權平均指數、納斯達克100科技板塊指數。本周科技巨頭亦將進入重磅的業績期，包括Apple，Microsoft，Amazon，Facebook，Tesla等。
投資策略上，短期對美股走勢仍是審慎樂觀，即使業績唔靚但美國政府超乎預期救市令目前市場的氛圍持續增強投資意欲增加。因疫情推動的work from home新經濟概念相關科技股集中在納斯達克100指數，將是長線被看好的一群。
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