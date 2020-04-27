【專家點評】管泓姿：重磅科技股業績將主導美股去向

疫情受惠股之一的視像會議軟件Zoom披露，過去三周註冊用戶人數增加5成，累計用戶數已增至3億。另外，納斯達克交易所宣布，Zoom將於本周四(30日)起納入納斯達克100指數、納斯達克100加權平均指數、納斯達克100科技板塊指數。本周科技巨頭亦將進入重磅的業績期，包括Apple，Microsoft，Amazon，Facebook，Tesla等。

投資策略上，短期對美股走勢仍是審慎樂觀，即使業績唔靚但美國政府超乎預期救市令目前市場的氛圍持續增強投資意欲增加。因疫情推動的work from home新經濟概念相關科技股集中在納斯達克100指數，將是長線被看好的一群。

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