黃耀宗：看好美國金礦及能源股

周一港股反彈400點，但LW GROUP基金經理兼首席投資策略師黃耀宗認為恒指走勢持續反覆，缺乏方向，建議投資者選股為上，維持七成股票，三成現金。

其基金重倉在港美新經濟股，包括亞馬遜(Amazon)及醫療器材公司DexCom Inc(美股：DXCM)等。另將原本壓注在黃金的一成資金轉投金礦股，包括山東黃金( 01787 )及iShares MSCI Global Gold Miners ETF(美股：RING)，因認為短期內金礦股爆升幅度會大於黃金，但維持對金價長線上望至每安士2,000美元的看法。

此外，其基金持有美國能源股Energy Select Sector SPDR Fund(美股：XLE)。他指，見油價一度暴跌至負數，油企經營困難，但估計美國大型油企能得到政府救助，甚或趁機大食細進行併購，所以油股股價有望炒上。

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