內地三大營運商5G基站採購訂單達760億人幣

內地《上海證券報》報道，此次三大營運商5G無線主設備集採共涉及5G基站52萬個，其中中國移動5G二期新建+擴容部分共需採購5G基站超27萬個，中國電信與中國聯通採用聯合組網的方式採購25萬個5G基站。

工信部披露的數據顯示，截至3月底，全國已經建成5G基站19.8萬個，5G套餐用戶5,000多萬。分析人士認為，伴隨着這批集採產品的落地與交付，中國將建成全球規模最大、覆蓋最廣也最為領先的5G網絡。

中國電信和中國聯通沒有在公告中明確各家的份額。報道引述業內人士透露，華為和中興兩家在此次招標中的份額之和達到88%；愛立信獲得兩位數的份額；大唐移動在招標中也有所收穫。

在之前揭曉的中國移動5G二期主設備集採中，華為、中興、愛立信和大唐移動分別獲得了57.2%、28.7%、11.5%和2.6%份額；華為和中興兩家佔比為86% 。

從結果推算，5G基站單站價格在16萬元左右，中國電信、中國聯通在此次集採中的資本開支約為322.7億元，中國移動開支約為437億元，這意味著，三家營運商此次5G無線主設備採購金額總計高達760億元，佔其今年5G資本開支總預算的42%。

中國電信在發布2019年業績報告時表示，今年將與中國聯通共建共享25萬座5G基站，其中中國電信負責建設14萬站，另11萬站由中國聯通建設，並力爭在9月底完成這一目標。

中國移動的目標則是，到2020年底，5G基站數達到30萬個，確保2020年內在全國所有地級以上城市提供5G商用服務。

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