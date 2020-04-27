新冠肺炎：中國地方債5月發行勢創歷史新高

隨着中國財政部再下達萬億專項債新增額度，5月境內債市恐將面臨史上最大單月地方債發行。業內人士指出，在供給壓力和基本面預期好轉的雙重作用下，此前中國國債的漲勢料會暫時遭遇挫折。

綜合新下達的1萬億元人民幣專項債及到期再融資債券的發行，彭博計算，5月地方債發行規模料逾1.1萬億元人民幣(下同)，有望創下中國地方債史上最大單月發行；疊加地方債絕大多數為10年及以上品種，長端供應將面臨爆發式成長，而短端仍會繼續受益於疫情之下充沛的流動性，做陡曲線將是債市近期的上佳策略。

報道引述國泰君安分析師覃漢表示，供給會對市場造成壓力，此外未來基本面和政策面預期的邊際變化，也對長債不利。他預計未來一個月10年國債孳息率會在前期低點的基礎上反彈20個基點左右，「有望走高至2.65%到2.7%。」

今早(27日)10年國債活躍券孳息率曾升逾4個基點，隨後略收斂至2.51%附近，上周一度在外資買盤的推動下孳息率下行約7個基點。對此，覃漢在報告中指出，上周更接近於長端補漲，而並非「有組織」的做平曲線進場，本輪曲線陡峭化的核心「寬貨幣+寬財政」的邏輯沒有變化，後續還有進一步陡峭空間。

華創證券分析師周冠南指出，地方政府準備材料和市場溝通，走流程需要一些時間，因此這部分額度的債券實際發行基本料都將落在5月份。此外，中國財政科學研究院金融室主任趙全厚還提到，一般當月有到期地方債的省市通常會在當月發行再融資債券。因此彭博預計5月再融資債券發行規模料約1,300億元。因置換債券規模較少，此次計算5月總發行規模對此暫忽略不計。

報道又引述海富通債券基金部副總監何謙表示，增加地方債供給、財政發力、復工持續，這些都是有助於基本面及預期轉好的措施，同時也會損耗銀行間多餘的流動性，5月債市的壓力不小。

覃漢稱，相比短債，長債供給多，因此長端國債受到的衝擊更大，建議投資者選擇久期策略要謹慎，賭孳息率曲線繼續變陡，多短債、空長債，從而對沖掉久期風險。

4月以來中國國債孳息率曲線已出現明顯的陡峭化走勢。彭博數據顯示，目前中國10年期國債和1年期國債利差達約139個基點，在2015年來最高附近徘徊，4月走升了近50個基點。

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