【盈喜】澳優料首季純利按年增逾七成
2020年04月27日 12:08
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澳優(01717)公布，截至2020年3月31日止3個月的第一季之財務表現將錄得顯著增長。首季權益持有人應佔利潤約2.61億至2.71億元人民幣(下同)，預料較2019年首季度增加72.2%至78.8%。
季內收入約19.1億至19.35億元，料按年增加25.7%至27.4%。董事會認為，有關增長主要源於集團自家品牌配方羊奶粉及牛奶粉產品之銷售額按年分別升至少36.1%及34.1%，而該等銷售額上升乃集團持續加強銷售網絡、品牌發展及向公司客戶提供之高質量產品及服務，特別是在新冠肺炎病(「大流行」)爆發期間。
於公告日期，據董事會所知，大流行對集團財務或經營狀況並無構成任何重大不利影響。
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