新冠肺炎：疫情觸發拋售潮　韓股外資持倉量創13個月新低

南韓媒體引述南韓交易所(KRX)數據顯示，截至上周五(25日)，外資持有價值468.2萬億韓圜的南韓交易所股票，佔交易所市值的36.83%，此水平是自去年3月20日以來的最低水平，當時外資持股比例為36.69%。

南韓股市的外資持股比例在今年2月24日達到39.4%的高峰，隨後持續下滑。新冠肺炎疫情影響下，海外投資者急於售股套現，在2月24日至4月24日期間，外資總共拋售價值約20.2萬億韓圜股票。

拋售潮下南韓綜合股價指數今年2月以來節節下跌，於3月19日更跌見1457點今年低位，上周五收報1,889點。

分析師表示，疫情及其對全球經濟的影響導致投資者情緒惡化，迫使外資進入恐慌性拋售模式。Ebest Investment & Securities高級研究員Yoon Ji-ho表示，外資為了快速獲得現金而拋售南韓股票，但並非因為他們對南韓股市失去了興趣。

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