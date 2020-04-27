【油價見負】中行原油寶客戶交易損失料逾70億人民幣

知情人士稱，隨着從其1萬多家網點收集到的更多信息，中行客戶在暴跌之初統計的約6億元人民幣的損失已飆升。知情人士不願透露姓名。一位知情人士並表示，該數字仍不是最終數字，可能會隨着銀行檢查其他分支機構的數據而進一步更改。

中行在4月20日以每桶負37.63美元的價格結算其「原油寶」產品中5月紐約期油合約，使其客戶在油價前所未有的崩潰至負值時蒙受損失。成百上千的人在互聯網上抗議中行對合約移倉的處理，並要求該行承擔部分損失。

中行上周五(24日)發布說明稱，4月20日是「原油寶」美國原油產品當期結算日，約46%中行客戶主動平倉離場，約54%中行客戶移倉或到期軋差處理(既有做多客戶，也有做空客戶)；正全面審視產品設計、風險管控環節和流程，在法律框架下承擔應有責任，與客戶同舟共濟，儘最大努力維護客戶合法利益。

中行已經暫停了該產品的交易。包括建設銀行和交通銀行等中國最大的銀行也暫停了類似的交易，而這些交易曾經是個人投資者交易原油的流行方式。據內媒報道，超過6萬名客戶投資了中國銀行的「原油寶」產品；投資者已經損失了42億元人民幣的保證金，還倒欠銀行58億元人民幣保證金。

周日(26日)內地媒體報道，有投資者表示接獲中行員工致電，稱總行決定暫時不追繳原油寶保證金欠款，同時暫時不納入徵信。該名員工同時表示，強制平倉問題官方已有答覆，最終處理結果還需要等總行確定。值得注意的是，通話錄音顯示，該名員工同時詢問投資者「到20%強制平倉價格能否接受」。

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