新冠肺炎：德銀料澳洲發債規模將突破1萬億澳元

澳洲政府早前宣布推出財政刺激措施，大規模發債抗擊新冠肺炎疫情。外媒報道，德意志銀行指澳洲的財政刺激計劃在20國集團中規模最大，其國家債務可能將因此突破1萬億澳元(折合約5萬億港元)大關。

據德意志銀行計算，澳洲失業率每上升2個百分點，其債券淨發行量便會增加800億澳元，而澳洲央行預計，到6月份失業率可能會幾近翻倍達到10%的水平。與此同時，德意志銀行引述國際貨幣基金組織(IMF)的分析，澳洲政府1,940億澳元的收支「超額」程度在20國集團中也名列首位，日本則緊隨其後。

德意志銀行經濟學家Phil Odonaghoe稱，按照失業率上升大約5個百分點計算，澳洲需要額外籌款2,000億澳元，再加上財政刺激所需借款，未來大約一年半內需要增發多達4,000億澳元的債券。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量一手及二手盤源；移民服務，投資經營簽證，日本租務管理，一條龍服務！

立即查詢：6810 2200