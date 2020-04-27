【高盛推介】阿里巴巴重上200元　嚴選牛購證

高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴上周五(24日)跌穿200港元水平，收市跌約3.1%；周一(27日)跟隨大市反彈並重上200元關，半日收報200.6元，升1.3%。

有券商預料，新冠肺炎疫情對阿里業績帶來短期影響，但其主業的影響已逐步消退，並相信其今年非通用會計準則純利可達1,352億元人民幣，維持「買入」投資評級。此外，市場關注即將來臨的「五五購物節」能否推動網上銷售平台，例如阿里旗下的淘寶。

觀察個股認股證資金流向，可見近期資金追捧認購證，過去6個交易日皆錄得資金流入，合共約5,660萬元，為同期最多資金流入的個股相關資產。另一方面，上周5個交易日皆錄得資金流入牛證，合共約930萬元。而熊證於上周五亦錄得約140萬元資金流入。

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