【高盛推介】阿里巴巴重上200元 嚴選牛購證
2020年04月27日 12:51
東網電視更多新聞短片
(Getty Images圖片)
高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴上周五(24日)跌穿200港元水平，收市跌約3.1%；周一(27日)跟隨大市反彈並重上200元關，半日收報200.6元，升1.3%。
有券商預料，新冠肺炎疫情對阿里業績帶來短期影響，但其主業的影響已逐步消退，並相信其今年非通用會計準則純利可達1,352億元人民幣，維持「買入」投資評級。此外，市場關注即將來臨的「五五購物節」能否推動網上銷售平台，例如阿里旗下的淘寶。
觀察個股認股證資金流向，可見近期資金追捧認購證，過去6個交易日皆錄得資金流入，合共約5,660萬元，為同期最多資金流入的個股相關資產。另一方面，上周5個交易日皆錄得資金流入牛證，合共約930萬元。而熊證於上周五亦錄得約140萬元資金流入。
阿里購(21468)，行使價214.48元，2020年07月24日到期，實際槓桿9.5倍，高槓桿。
阿里購(23811)，行使價200.4元，2020年06月23日到期，實際槓桿9.3倍，貼價、高槓桿。
投資者如計劃部署牛證，即市部署可留意屬市場槓桿最高之一的阿里牛(63092)。並可留意收回價稍遠，與現價有約12.4元差距的阿里牛(61724)。投資者如計劃部署熊證，可留意屬市場上首三高槓桿之一的阿里熊(63844)。
阿里牛(63092)，收回價196.18元，行使價194.18元，換股比率100，槓桿比率29.0倍，市場上槓桿最高牛證之一。
阿里牛(61724)，收回價188.18元，行使價186.18元，換股比率100，槓桿比率12.9倍，相近收回價牛證中槓桿最高。
阿里熊(63844)，收回價210元，行使價212元，換股比率100，槓桿比率16.5倍，市場首三高槓桿熊證之一。
免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2020年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資涉及風險，認股權證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。過往表現並不預示未來表現。
本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。
－－－－－－
Sakura Japan專營日本房地產，大量一手及二手盤源；移民服務，投資經營簽證，日本租務管理，一條龍服務！
立即查詢：6810 2200
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！