【投資百科】龔成：理財創富的關鍵在於兩個字…

在整個理財創富的計劃中，第一步要做的就是儲資金。除非是利用借貸或其他創造資產的方法(當然是較高水平的人才做到)，否則對一般的打工仔來說，將收入減去支出後，就會得到剩餘資金，這就是投資的本錢。

將這些本錢去投資有主要可兩種方法，一種就是把握機會模式的，即是不定時投資；而另一種就是利用策略將投資模式化，例如以定時投資為策略。

●兩種模式各有千秋，重點是「適合」與否

策略模式的方法，就是利用一些預設的策略，將「人」的因素減低，例如每月買入基金、買入股票，就是其中方法。

而機會模式投資就是當資金累積到一定金額後才去投資，又或是當見到某些投資機會，甚至是單憑感覺或無特別理據，就將資金用於投資，這方法雖然較多人用，但卻不代表這些人做得較正確。

其實，兩者間不存在那方法較佳的比較，但卻存有那個較為「適合」的情況，而可惜的事，大多數人都選擇了較為不適合自己的方法，而這情況大多出現在股票投資中。

大多數人買股票，都不會用策略模式投入，而會用機會模式的投資模式。而這種模式往往是希望把握到一些投資機會而去投入，但其實這比起策略模式，需要更高的投資技巧，而這一點正正是大部分投資者所缺乏的。

●問題的核心

機會模式投資不是問題所在，問題在於投資者在作決定時，為何選擇那時期、那一刻去投資。綜合來說，他們很多都會基於以下原因而選擇在該刻去投資：

-股價下跌不少

-於傳媒中見到有利好消息

-認為股價將會大升

-身邊有不少人買股票賺了錢

-有股評人或大行推介

-股市氣氛很好

-跟別人或跟風投資

-感覺該股會向好

上述的各點，有些是講述一段時期，而有些則講述某一刻的決定。大部分人買股票，都會基於上述的理由去講買，可惜的是，上述的都是一些表徵，而不是實在的理據。

問題是，股份股價跌了不少絕不等同於便宜。同時，就算是再平但卻是垃圾股，也沒有投資的價值。

另外，市場一般報道較受歡迎的內容，當市場偏向喜歡某一面的報道，自然亦會成為媒體取材主流，故單憑表面的消息或報道，未能足以成為投資的理由。

至於其餘的要點，更加不存在任何投資的理據，只要你細心去理解，這些要點都是表面呈現出來的表徵，而不是核心的理據。

這些要點，正正是牛三的大時代時，吸引人入市的因素，令大量從未投資過股票的人進入市場，成就當中的瘋狂；而大量買股的人單憑這些要點去投資，這就會令到股價更不合理地上升，最後到達了狂熱的極點後，接下來的就是股災，而這些投資理據不足而盲目去投資的人，往往成為犧牲品。

●「適合」才是理財創富的關鍵

所以結論是，雖然大多數買股票的人都是用「把握機會」的模式去投資，可惜大多因實力不足，而得出弄巧反拙的情況。

他們沒有一套有系統化的策略去投資的，往往基於不全面的因素去投資，而很多時亦只是一時衝動，甚至以投機心態、賭博之態去買股票的。單憑這些簡單的因素，已知這些買股票的人，長期必定以虧損收場。

可能你明白自己是這類人，明白自己的投資實力只是一般，明白自己沒有那麼多時間去緊貼市況、分析大市，那應如何平衡風險與回報，達致較佳的投資效果呢？下周再談。

龔成(作者著有多本財經暢銷書，過往十年投資成績驕人。現為證券業持牌人士，並擔任股票課程導師，其Facebook專頁粉絲人數超過10萬人。)

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