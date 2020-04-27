買家636.8萬購新葵芳花園　做價升3.5%

中原許偉業表示，新葵芳花園錄得本月第3宗成交，單位為A座中高層4室，實用面積400方呎，業主2月放盤叫價665萬元，由於受疫情影，4月初將底價下調至646萬元。

由於銀行估價約630萬元，單位獲多名買家還價到620萬至625萬元，但日前有買家追價至630萬元，最後由一名區內租客出價635萬元洽購，議價後以636.8萬元成交，呎價15,920元，較同類型單位早前做價微升約3.5%。

他指出，買家母親一直着急為兒子搵樓，在2月中更有被人截胡經驗，故在妻子還未睇樓情況下已購入單位，成交後才前往參觀。至於原業主於2011年以268萬元購得上址，現轉售帳面獲利約368.8萬元。

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