新冠肺炎：社科院指內地樓價穩中略升　未見衰退

內地媒體報道，中國社科院財經戰略研究院住房大數據項目組發布中國住房大數據分析報告指出，近期深圳、東莞等部分城市當前房價較快上漲屬於結構性上漲，並未出現區域性房地產熱。

報告指出，內地多數城市房價與交易在受疫情衝擊後都基本恢復，房價總體穩中略升，也未出現市場衰退。報告提及，未來影響短期房價格局的重要因素主要包括疫情對住房消費需求的負向影響，以及相對寬鬆貨幣環境對住房需求及房價預期的正向影響。

報告稱，由於影響因素的區域不平衡性，在疫情不突然消失的條件下，部分城市疫情對樓市的負向影響總體將超過寬鬆貨幣環境對樓市的正向影響。而另一些城市，形勢則可能相反。表現在房價格局上，則是市場冷熱不勻，漲跌互現。

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