【油價見負】高盛料儲油空間四周內耗盡　提防「大屠殺」

外媒報道，華爾街大行高盛指出，全球原油儲存空間即將在3至4星期內耗盡，可能會導致油價嚴重波動，直到供需平衡前，油價仍會繼續下跌。

高盛全球商品研究主管Jeffrey Currie指出，大宗商品與股票及債券不同的是以現貨交易，必須進行結算，而目前的供需關係仍非常失衡。現時原油供給仍遠超過需求，在紐約6月期油合約到期前，基本上仍身處於颶風眼。

Currie警告，除非美國頁岩油商在幾天內減產，否則原油「大屠殺」可能會再次重演。

市場擔心儲油空間接近極限，國際油價受壓。布蘭特期油現報每桶20.63美元，跌3.68%，紐約期油一度失守15美元關，最新報每桶15.03美元，跌11.28%。

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