【油價見負】石油危機下一篇章：行業大規模停擺

外國傳媒報道，石油危機現在將不可避免地進入下一篇章：「石油行業即將開始大面積停擺」！

疫情對經濟的影響已劇烈衝擊石油行業。首先，由於封鎖導致工廠關閉，並使司機留在家中，疫情明顯破壞了需求。原油倉庫開始裝滿，貿易商求助於遠洋油輪儲存原油，希望未來獲得更好的價格。

目前隨着該行業油輪耗盡，航運價格已飆升至極高水平，表明市場已變得非常扭曲。大宗商品交易巨頭Gunvor Group負責人Torbjorn Tornqvist在接受採訪時說：「我們正進入最後階段，5月初至中旬可能是高峰。離我們只有幾周，而不是幾個月。」

衡量美國石油業反應的最佳指標是營運中的石油鑽井平台數量迅速下降，上周降至4年低位。在冠狀病毒危機構成衝擊之前，石油公司在美國運行約650個鑽井平台。截至上周五(24日)，其中40%以上已停止工作，只剩下378個鑽井平台在運行。

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