新冠肺炎：穆迪指日本與新加坡「亞洲最傷」

新冠肺炎疫情肆虐全球，外穆迪分析(Moody's Analytics)經濟學家Steve Cochrane相信，日本和新加坡經濟承受的衝擊，為亞洲地區中最深。

Cochrane稱，日本與新加坡經濟在疫情惡化之前已疲弱，隨着實施更嚴格的封鎖措施以遏止病毒蔓延，對陷入困境的兩國經濟而言乃雪上加霜。

他指，新加坡第一季經濟非常疲弱，在實施更嚴格的封鎖規定下，認為第2季新加坡經濟形勢會更嚴峻。

另外，亞太經濟合作會議(APEC)秘書處指出，受疫情影響，預估2020年APEC地區經濟將萎縮2.7%，是2009年全球金融海嘯接近零增長以來最大跌幅；失業率也將自去年的3.8%大增至5.4%，意味失業人數恐增至2,350萬人。

APEC由21個會員組成，國內生產總值(GDP)約佔世界的60%、貿易量約佔世界的47%，成員包括澳洲、汶萊、加拿大、印尼、日本、南韓、馬來西亞、紐西蘭、菲律賓、新加坡、泰國、美國、中華台北、香港、中國、墨西哥、巴布亞新幾內亞、智利、秘魯、俄羅斯，以及越南。

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