祈連活：美國未來經濟反彈將跨越十個季度

景順首席經濟師祈連活認為，在基本情景下，當美國在2020年第二季度的實際GDP增長率跌至負35%的低點(按季節性調整後的年率計算季度變幅)以後，在2021年末將逐步回復至新冠肺炎疫情前的增長趨勢，隨後的經濟增長反彈會跨越10個季度。

景順預期當公共衞生狀況得到改善後，將會有相對強勁的復甦，令趨勢增長回復。祈連活解釋，央行和政府之間致力互相協調，特別是美國聯儲局和財政部。央行提高了市場流動性和廣義貨幣增長，而政府一直致力減少政策對實體經濟的不利影響。這使官方貨幣計量(如M2)，以及其對美國廣義貨幣(M3)的計量急劇增加。

他表示，假設新冠肺炎疫情完結，由於潛在購買力激增，加上對大眾的活動限制放寬，應該會為經濟增長的強勁復甦提供充足的支持。

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