渣打香港推第二期交租資助計劃　惠及4千劏房戶

渣打銀行(香港)宣布，由於與香港社會服務聯會合作的劏房戶交租計劃需求殷切，公布後接獲過萬宗查詢及申請，2,000個名額迅速額滿，該行決定推出第二期資助，令受惠家庭總數增至最少4,000個，每戶資助金額同為5,000港元。

第二期資助放寬了申請人收入要求，過去一季平均月入不多於在職家庭津貼計劃(全額津貼)住戶每月入息上限的低收入家庭，其家庭平均收入在疫情下減少兩成或以上，亦符合資格。

渣打香港行政總裁禤惠儀表示，計劃反應殷切說明不少基層市民的生活正處於困境，希望透過銀行的網絡，以配對形式，邀請企業客戶一同捐助，該行的企業客戶每捐出1元，渣打將捐出等額款項，上限為1,000萬元。連同早前承諾捐出的1,000萬元，合共最少4,000劏房戶獲得資助。

渣打會承擔計劃的所有行政費用，第二期計劃將於5月7日開始。

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