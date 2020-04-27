新股專輯：沛嘉醫療及開拓藥業通過上市聆訊

沛嘉醫療主要研發針對瓣膜性心臟病及神經血管疾病的介入手術醫療器械，其中一款經導管瓣膜醫療器械正進行確認性臨床試驗，預期將於2020年第三季度向中國藥監局提交註冊申請，並於2021年第一或第二季度將其商業化。

據更新後初步招股文件，沛嘉醫療2019年度虧損5.31億元人民幣(下同)，按年擴大5.41倍；研發開支按年增加97.96%至5,513.4萬元；而銷售神經介入手術醫療器械產生1,869.9萬元收入。

至於開拓藥業主要研發癌症藥物，目有5種在研藥物，其中用於轉移性乳腺癌的藥物普克魯胺正，在中國進行三期臨床試驗，計劃於2020年提交新藥申請(NDA)。該公司2019年度虧損2.32億元，按年擴大1.14倍；研發開支按年增加1.29倍至2.14億元。

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