小心！股市似「托沽」　恐重演大跌浪

外國傳媒報道，高盛發表最新報告指出，美股代表標指成分股贏家愈來愈少，對美股未來並非好兆頭！

報告指，標指較2月高峰回落17%，但成分股中位數跌幅卻高達28%。同時，首5大成分股已佔市值20%，超過2000年3月的18%高峰。換言之，股市升幅甚為集中，如此集中化的情形令投資者感到憂心。

該行警告，過去美股表現廣度大幅萎縮，經常預告市場將大幅向下調整，估計廣度萎縮將延續一段時期，但往績已表明，市場回報率將低於平均水平，動能也隨即反轉。

回看歷史，美股表現集中化的現象，過去出現在1990年和2008年經濟衰退之前、千禧年科技泡沫化，以及2011年和2016年經濟走下坡期間。今次股市反彈亦只是集中在個別股份。

事實上，另有分析指，雖然美股自低位強勁反彈，但並非普遍上漲，標指成分股中，能回升上50天線的個股不到一半，反映市況並非想像般樂觀。

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