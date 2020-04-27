歐股早市向好 德銀飆一成

市場預期各國央行將採取更多行動挽救經濟，加上部分國家地區宣布重啟經濟，歐股早市向好，英股升1.66%至5,847點；法股升1.92%至4,477點；德股升2.54%至10,598點。

全球投資者等待本周央行會議消息，美國聯儲局本周二開始召開為期兩天的會議、歐洲央行在周四舉行會議。這些央行可能會決定採取進一步的刺激措施，以重啟深受新冠肺炎損害的經濟體。至於日本央行在議息會後取消對日本政府債券的購買上限，並增加了對商業票據和銀行貸款的購買。

意大利總理孔特在接受採訪時表示，其封鎖將從5月4日開始放寬，法國將在周二提出重啟經濟方案；英國首相約翰遜也重返工作崗位。

個股方面，德意志銀該股價上漲了10%，這家德國主要銀行表示，其第一季度利潤為6,600萬歐元，將高於市場預期，其完整的第一季度業績將於周三公布。

德國製藥和化工公司拜耳報告第一季度營業利潤強於預期，並支持其2020年指引，股價上漲3%。

體育股Adidas表示，第一季度利潤下降了95%，並警告稱由於目前超過70%的門店關閉，其第二季度將受到疫情的影響更大，惟目前股價仍升4%。

空中巴士股價跌近2%，該公司首席執行官在一份備忘錄中表示，公司正對「現金流失」。

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