葉氏化工「踩過界」 整防疫用品搞邊科？
2020年04月27日 16:00
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葉氏化工集團人力資源總監謝憶珠(右二)及集團旗下駱駝漆業務總監余偉亮(左二)包裝及送贈抗疫包。
葉氏化工集團(00408)最出名莫過於油漆產品，最近「踩過界」，做埋防疫產品，到底搞邊科？
事緣新冠肺炎爆發，早排防疫產品缺乏，仲炒到天價。葉氏化工集團副行政總裁葉鈞就話，公司對消毒用品的原料具有了解優勢，故決定個人及家居消毒品牌「EUCA」。小記仲八到，產品係未推出市場之前，一向都有捐畀唔同有需要人士，包括香港基督教女青年會。公司就話希望「取諸社會、用諸社會」，同社會共同抗疫喎！
公司唔止得把口，旗下葉氏化工義工隊喺香港基督教女青年會，落手落腳包裝同送贈抗疫包。唔講唔知，防疫用品係「真‧香港製造」，由生產到包裝，全部都喺香港廠房做，仲符合標準。
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